Rolon: «L'Atletico Alma vuole il primato»

Esperto in promozioni in Eccellenza, piede caldo, attaccante affidabile. Dopo aver trascinato in Eccellenza Vis Pesaro (2008) e Gallo Colbordolo (2014) Andres Rolon vuole provare a tutti i costi a coronare il sogno dell'Atletico Alma, secondo a 5 punti dal Barbara primo in classifica. L'argentino non molla un centimetro: «A livello statistico sono più le possibilità di arrivare secondi che primi. Ma noi lotteremo fino a quando la matematica non ci toglierà ogni speranza. Difficile che le inseguitrici riescano ad accorciare il gap di 14 punti, ma necessariamente dobbiamo pensare a tutti e due i fronti. Sulla carta forse abbiamo un calendario più agevole della capolista, ma guai a dare qualcosa per scontato».

