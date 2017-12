ASCOLI - L’Ascoli di Serse Cosmi, con la vittoria per 1-0 centrata giovedì a Brescia, chiude il 2017 lasciando l’ultimo posto in classifica alla Pro Vercelli, ma resta sempre ultimo in una graduatoria speciale della serie B. Quella dei punti conseguiti nell’anno solare, da gennaio a oggi, a cavallo tra il girone di ritorno dello scorso campionato e l’andata di quello attuale. I bianconeri hanno infatti centrato un totale di 42 punti, di cui 22 fino a maggio e 20 da agosto in poi. Sono state 8 le vittorie, 18 i pareggi e 16 le sconfitte, con 42 rei segnate e 56 subite. Per cui sono ultimi dietro alla stessa Pro Vercelli, che di punti ne ha fatti 43. Di fatto gli stessi 42 punti li ha fatti da gennaio a maggio la Spal, volata in A, e alle spalle dei bianconeri incalzano il Palermo (39 in 21 gare) e l’Empoli (34 in 21), che viaggiano spedite nell’attuale campionato.



In vetta, nella classifica dell'anno solare, spicca il Frosinone con 73 punti in 42 partite giocate, 19 vittorie, 16 pareggi e 7 sconfitte, contornate da 63 reti segnate e 45 subite. È suo anche il migliore attacco, da condividere insieme al Perugia. Secondo è invece lo Spezia con 62 punti sempre in 42 partite e la migliore difesa: solo 38 gol subiti. Terzo è il Cittadella, prossimo avversario dei bianconeri alla ripresa del campionato prevista per il 20 gennaio al Del Duca: i patavini di provincia hanno collezionato 61 punti sempre in 42 gare. La classifica dell’anno solare della B prosegue con Perugia e Carpi a 59, Bari a 58, Salernitana a 56, Cesena e Avellino a 54, Novara a 52, Ternana a 50, Entella a 49, Brescia a 46, quindi Pro Vercelli a 43 e l’Ascoli a 42.



