ANCONA - Approvazione del bilancio e sfida da dentro o fuori a Lumezzane. Lavora su due fronti l’Ancona con il club, oggi pomeriggio impegnato nell’assemblea dei soci, che domani dovrà presentare alla Covisoc la relazione semestrale al 31 dicembre 2016 oltre al prospetto relativo al patrimonio netto contabile e la squadra che domenica (ore 16.30) affronterà una trasferta decisiva nella lotta per evitare l’ultimo posto. Se da una parte proseguono i contatti tra il dg Nacciarriti e i gruppi imprenditoriali che potrebbero dare una mano al club biancorosso, dall’altra De Patre cerca di risollevare la squadra dal vicolo cieco in cui è finita nel 2017 dove ha totalizzato un solo punto in 10 gare. L’incognita principale restano gli infortuni che lo priveranno di Vitiello, Samb e Cristofari, mentre appare improbabile l’utilizzo di Del Sante, afflitto da un problema muscolare all’adduttore. Sta completando il processo di recupero Kostadinovic, tornato ad allenarsi in dopo un mese e mezzo di stop per la distorsione al ginocchio destro, così come Barilaro, che ha smaltito il guaio fisico accusato la scorsa settimana.

Martedì è intanto scattata la prevendita per il match di domenica coi biglietti per il settore ospiti acquistabili a 11.50 euro presso le ricevitorie autorizzate della BookingShow.





