ANCONA - Nel 2005 debuttò con l’Inter allenata da Roberto Mancini in Champions League contro gli

scozzesi del Glasgow Rangers e poche settimane dopo in Serie A contro il Siena. Il centrocampista Daniel

Maa Boumsong, classe 1987, era uno dei migliori prospetti del club nerazzurro che in seguito lo mandò a

farsi le ossa al Treviso. Nel prosieguo della carriera gli infortuni hanno impedito di restare su grandi

palcoscenici al camerunense, approdato a inizio 2018 nelle Marche. Giocherà con il Trodica, terz’ultimo nel

girone B di Promozione, che ha puntato sulla sua esperienza per risollevarsi dalle sabbie mobili. L’esordio di

Boumsong con la squadra del tecnico Angelo Cetera dovrebbe avvenire sabato contro il Chiesanuova.





