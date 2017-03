ANCONA - Una pomata e un controllo non regolare. E una situazione che ovviamente dà fastidio. Gabreile Caruso, un giocatore dei Dolphins sospeso per doping in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping perchè positivo al "clostebol metabolita" in seguito ad un controllo disposto dall'agenzia nazionale antidoping durante la partita di campionato contro i Guelfi Firenze.



Non appena arrivata la notizia, pronte ovviamente le reazioni. La società dorica ha la massima fiducia nel suo tesserato che ha detto e sottolineato di non aver fatto mai uso di sostanze non consentite e che questo equivoci è nato a causa di un problema avvertito un allenamento in piscina insieme alla squadra, quando si è tagliato all'alluce sinistro.



Caruso si è medicato ma la ferita ha continuato a perdere sangue e così l'atleta dorico ha messo sulla ferita una pomata cicratizante che gli aveva procurato la madre, un medicinale - il Trofodermin - senza obbligo di ricetta.



“Non ho controllato la scatola esterna e il bollino che segnala l'eventuale presenza di sostanze proibite - ha fatto sapere Gabriele attraverso una nota stampa della società - sono dispiaciuto perchè una mia leggerezza imperdonabile in buona fede causa un danno di immagine ai miei compagni, alla società e a tutto il movimento. Non mi sono mai dopato, chi mi conosce lo sa bene".



E adesso cosa succede? Nelle prossime settimane il TNA si riunirà per approfondire la causa e prendere eventuali provvedimenti. Il giocatore ha rinunciato a chiedere le controanalisi avendo piena consapevolezza dell'errore commesso in buona fede mentre i Dolphins Ancona esprimono la massima fiducia nei confronti del proprio giocatore e delle autorità predisposte ai controlli antidoping e alle decisioni conseguenti, sottolineando l'importanza e la serietà con cui vengono svolti tali controlli in Italia.

