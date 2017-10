ANCONA - Saltano due panchine in Promozione. Le quattro sconfitte in altrettante giornate sono risultate

fatali ai tecnici di Moie Vallesina e Jrvs Ascoli, inchiodati a zero punti nei rispettivi gironi. Alla guida dei

rossoblù arriva il navigato Massimo Busilacchi (51 anni) che vanta trascorsi alla guida di Potenza Picena,

Castelfrettese, Portorecanati, Passatempese e Vigor Castelfidardo. Il mister di Polverigi prende il posto di

Matteo Rossi, che rimarrà comunque responsabile del settore giovanile, in una squadra costruita per

inseguire l’Eccellenza eppure protagonista di una falsa partenza inattesa. Il debutto di Busilacchi, chiamato a

riportare il Moie Vallesina nelle alte sfere della classifica, avverrà domenica nella tana del Cantiano.



Al timone degli ascolani arriva invece Pietro Zaini (47 anni) che intraprende la carriera da allenatore in

solitaria dopo aver affiancato da vice mister il fratello Luigi nelle avventure di Grottammare, Falerone e

Tolentino. L’ex fantasista dell’Ascoli di patron Rozzi sostituisce Roberto Massi, penalizzato dall’avvio da

incubo con una matricola ricca di giovani. L’esordio di Zaini è in programma sabato nella delicata sfida

casalinga contro l’Aurora Treia che vanta un solo punto in più. Sarà già una sorta di dentro o fuori per la

salvezza.



