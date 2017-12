L'AQUILA - Altro che stop. David Miani è rientrato nel mondo del calcio ed ha assunto - la notizia è ufficiale - la carica di amministratore delegato dell'Aquila Calcio. Un rapporto difficile, tante parole e promesse e poi una delle pagine più nere per il sodalizio biancorosso che non riuscì la scorsa estate ad iscriversi al campionato di serie B decretando la fine dell'Ancona 1905.



Tre anni difficili e molto chiacchierati, la notizia del suo approdo all'Aquila sta facendo parlare e molto in Ancona, anche in Abruzzo lo aspetta una situazione societaria davvero difficile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA