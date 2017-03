ANCONA - Era l'ultima chiamata, l'Ancona ha sbagliato anche questa e ora la salvezza diventa un'impresa. Eppure lo sapevano tutti che era un'occasione importante per tenere viva la speranza di rimanere in Lega Pro. NIente da fare, la striscia nera - anzi nerissima - si allunga. E non finisce più.



Poco più di dieci minuti di gioco e l'Ancona è già sotto: Tulli da buon ex lascia subito il segno portando in vantaggio il Sudtirol. E il pubblico fischia. Prova a reagire la formazione di De Patre ma ogni tentativo è velleitario, il gioco non decolla e la squadra ospite contiene senza faticare troppo le folate offensive dei dorici. Squadre al riposo con il Sudtirol in vantaggio 1-0 e padrone del campo, biancorossi subissati dai fischi.



De Patre prova a cambiare le carte, al 6' della ripresa richiama Forgacs e inserisce Mancini con la speranza che la chimica della partita possa cambiare. Anche la sfortuna sulla strada dei dorici: al 9' una bordata si Agyei si stampa sulla traversa. Entra anche Voltan, esce Frediani: un'altra mossa del tecnico dorico per provare a cambiare il match.



L'Ancona tenta il tutto per tutto: al 28' Zampa di testa mette fuori di poco su corner di Voltan, al 37' l'ultimo cambio: esce Agyei entra Gelonese ma il Sudtirol resiste e conquista i tre punti con l'Ancona che perde ancora in casa, rimane ultima e viene ancora fischiata.



