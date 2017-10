Marotta-Anconitana, il dado è tratto: si giocherà allo stadio Diana di Osimo

ANCONA - La decisione è stata presa, ma verrà ufficializzata solo domani pomeriggio del Comitato

Regionale della Figc attraverso il comunicato ufficiale. Marotta-Anconitana, valida per la quinta giornata del

girone B di Prima Categoria, si disputerà domenica (ore 15.30) al Diana di Osimo. Saltata l’ipotesi del

Comunale di Chiaravalle per il rifiuto del primo cittadino e delle forze dell’ordine, scartato il Roccheggiani

di Falconara, che non può contenere oltre mille spettatori essendo le tribune laterali inagibili, e tramontata la

possibilità del Bianchelli di Senigallia, il cui fondo in sintetico non piace al club biancorosso, l’accordo è

stato trovato sull’impianto osimano che può contenere oltre 1500 spettatori e ospiterà anche San Biagio-

Anconitana di domenica 5 novembre.



Nonostante la distanza, il Marotta ha accettato la destinazione per agevolare l’afflusso della tifoseria dorica che sarà presente in massa come accaduto nelle prime quattro partite. La prevendita dei biglietti dovrebbe partire domani anche nel capoluogo al prezzo di 6 euro, mentre il giorno del match i tagliandi costeranno 6 euro. Domenica l’Anconitana, chiamata al riscatto dopo il primo scivolone, dovrà rinunciare a Mandorino, out almeno venti giorni per il problema muscolare accusato contro il Le Torri, e a Gramacci, assente dalla prima giornata per uno stiramento.





© RIPRODUZIONE RISERVATA