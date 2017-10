ANCONA - Marotta-Anconitana si giocherà domenica alle ore 15.30, ma non a Chiaravalle. Il dietro front è

arrivato ieri mattina per motivi di ordine di pubblico non avendo le autorità competenti ritenuto idonea la

sede per motivi di ordine pubblico. La decisione definitiva dovrebbe essere presa solo domani, ma a questo

punto la struttura più accreditata sembra il Bianchelli di Senigallia, dove domenica 8 si è disputata la sfida tra

l’Arcevia e la squadra dorica.



L’impianto non è gradito al club del presidente Stefano Marconi a causa del sintetico usurato, ma in mancanza di un accordo tra le due parti sarà il Comitato Regionale della Figc a decidere. Scartati il Mancini di Fano, dove si disputerà Fano-Modena valida per la decima giornata di Serie C, il Comunale di Fossombrone, dove andrà in onda Fossombrone-Atletico Alma per la settima giornata di Eccellenza, poco consono il Roccheggiani di Falconara, che può contenere al massimo mille spettatori, dovrebbe essere scelto proprio lo stadio senigalliese, l’unico in grado di ospitare senza problemi l’afflusso massiccio dei sostenitori biancorossi.



Il passo falso contro il Le Torri ha intanto lasciato il segno sull’Anconitana che ha perso imbattibilità e subito

il primo gol in campionato ma non il primato solitario. Ai guai si aggiunge l’infortunio di Mandorino che

dovrà restare ai box per diverse settimane per un contrattempo di natura muscolare. Il club di Castelplanio

intanto si gode un’impresa che rimarrà nella storia, firmata dal rasoterra del 36enne capitano Cocilova, ex

Riccione e Jesina, e dai prodigi del 27enne portiere Morresi, montemarcianese doc e tifoso biancorosso dalla

nascita.





© RIPRODUZIONE RISERVATA