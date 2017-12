ANCONA - L’Anconitana è andata in vacanza con il titolo di campione d’inverno, intascato mercoledì 20

dicembre con tre giornate d’anticipo sulla conclusione del girone d’andata, e con un titanico +13 sull’Osimo

Stazione secondo. In totale sono 11 le vittorie consecutive della Lelli band che ha messo nel mirino il

primato di 15 successi consecutivi stabilito dal Fabriano Cerreto nel 2014/15, quando vinse tutte le partite del

ritorno nel girone A di Promozione. Subito dopo vengono i 14 pieni infilati dal Casette d’Ete nel 1997/98 e

dalla Falconarese nel 1998/99, entrambe in Seconda Categoria.



Solo il Le Torri Castelplanio, espugnando il Del Conero il 15 ottobre con la zampata di Cocilova, è riuscito finora nella titanica impresa di arrestare la marcia irrefrenabile dei dorici che hanno esultato in 14 partite su 15 e hanno conquistato più punti di tutti nei campionati marchigiani: 42 in 15 giornate. Non basta perché i biancorossi vantano il primato regionale dei gol segnati (44) e l’inviolabilità in trasferta, dove non hanno mai subito una rete in 7 trasferte per un totale di 630 minuti.



La vittoria più larga è il 6-0 in casa della Castelfrettese, datata 20 dicembre, quelle più risicate

l’1-0 sul Falconara il 23 settembre al debutto e il 3-2 casalingo sul Montemarciano il 17 dicembre, quando il

portiere ospite Giuseppe Benni si concesse il lusso di segnare su rigore. L’Anconitana vanta due cannonieri

implacabili ai primi due posti della classifica cannonieri del girone B di Prima, dove comanda Mastronunzio

con 15 reti, seguito dal cubano Apezteguia con 10.



In totale sono 13 i giocatori biancorossi che hanno trovato

la via della rete: dietro al tandem implacabile, troviamo il difensore Colombaretti con 5 centri, seguito da

Marengo e Storani con 3, Bartoloni, Cesaroni, Massei, Pucci, Rossi, Strano, Tantuccio e Valdes con 1 (gli

ultimi due sono stati ceduti nel mercato di riparazione a Osimana e Jesina). Resta un primato regionale da

conquistare. Quello della miglior difesa che appartiene alla Civitanovese (capolista del girone C di Prima

Categoria) con 4 reti subiti. Lì l’Anconitana è seconda avendone incassati 5.





