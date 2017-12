ANCONA - Antivigilia di Natale con gol per l’Anconitana, in campo questo sabato al Del Conero contro la Belvederese per la 15ª giornata del girone B di Prima categoria. I dorici, primissimi con 13 partite vinte su 14, 39 punti in classifica, 41 reti segnate e appena 5 subite, oltre a un filotto di dieci successi consecutivi tutt’ora aperto, detengono ogni record di tutti i campionati, ad eccezione delle reti subite: la Civitanovese ne ha subiti solo 4. Di fatto l’Anconitana, una supersquadra per la categoria, è ancora seconda in una sola graduatoria. Quella dei punti ottenuti nelle gare casalinghe. Qui svetta infatti l’Osimo Stazione, secondo a -10 dai dorici. Tra le mura amiche i ferrai sono imbattuti con 6 vittorie e 1 pareggio. Fanno 19 punti in totale. L’Anconitana in casa ne ha vinte sei e persa una: fanno 18, uno in meno.



Anche l’Osimo Stazione, in questo turno natalizio, giocherà in casa: di fronte l’altra squadra dorica del girone, i Portuali. Di fatto se questi ultimi fermeranno gli avversari, l’Anconitana, battendo la Belvederese, balzeranno in testa anche nella classifica dei punti ottenuti nelle gare interne. Senza dimenticare i gol di Salvatore Mastronunzio, attualmente a quota 15: in tutti i dilettanti, solo Roman Chornopyshchuk, attaccante dell’Aurora Treia, ne ha fatti altrettanti nel girone B di Promozione. Alla Vipera gli basterà segnarne almeno uno per sfrecciare anche qui, dopo aver superato Gustavo Fiorini, leggenda dorica degli anni ‘30 e ‘40, nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi dell’Anconitana.



