ROMA - Sarà Daniele Orsato a dirigere il big match di campionato del San Paolo tra Napoli e Juventus, valida per la 30a giornata di Serie A, in programma domenica alle 20,45. Nelle altre sfide Massa arbitrerà Roma-Empoli mentre Sassuolo-Lazio, gara che apre il 30° turno, sarà diretta da Giacomelli.



Questi i nominativi degli arbitri delle gare valide per la undicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2016/17 in programma domenica 2 aprile alle ore 15: Chievo-Crotone: Calvarese; Fiorentina-Bologna: Doveri; Genoa-Atalanta: Gavillucci; Inter-Sampdoria (lunedì 03/04 alle 20.45): Celi; Napoli-Juventus (alle 20.45): Orsato; Palermo-Cagliari: Valeri; Pescara-Milan: Mazzoleni; Roma-Empoli (sabato 01/04 alle 20.45): Massa; Sassuolo-Lazio (sabato 01/04 alle 18.00): Giacomelli; Torino-Udinese (alle 12.30): Ghersini.

