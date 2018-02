Campionati dilettantistici Si va verso il secondo rinvio consecutivo

ANCONA - Dopo l’ultimo weekend senza calcio per le squadre dilettantistiche marchigiane c’è l’incognita

ripresa. Il protrarsi dell’ondata di neve e freddo siberiano, unito ai campi impraticabili per la fitta coltre

bianca e alle difficoltà negli spostamenti, creano non pochi problemi a tutte le formazioni dall’Eccellenza ai

campionati minori per la ripresa degli allenamenti. In poche sono riuscite a rifugiarsi in palestre o strutture al

coperto, la maggior parte ha sospeso l’attività sperando di riprenderla il prima possibile. In queste

condizioni di disagio è generale è scontato un nuovo rinvio delle gare dei campionati regionali e provinciali

oltre che dell’attività giovanile, in programma per sabato 3 e domenica 4 marzo.



Il Comitato Regionale Marche della Figc si esprimerà domani in merito, ma l’ulteriore slittamento sembra ineluttabile in

considerazione dell’impraticabilità della stragrande maggioranza dei campi sportivi della regione. Con ogni

probabilità si riprenderà sabato 10 e domenica 11 marzo dal programma originariamente previsto per il 24 e

25 febbraio, ovvero dall’ottava giornata di ritorno in Eccellenza e dalla sesta di ritorno in Promozione, Prima

e Seconda Categoria. I campionati potrebbero terminare con una sola settimana di ritardo (il 29 aprile in

Eccellenza e il 13 maggio tutti gli altri) perché una giornata potrebbe essere recuperata con un

infrasettimanale fissato per la festività di mercoledì 25 aprile.



Nel frattempo, è ufficiale il rinvio di Camerano-Massa Martana (andata 0-1), gara di ritorno degli ottavi di

finale della fase nazionale di Coppa Italia, originariamente prevista per domani, posticipata a mercoledì 7

marzo alle ore 14.30.



