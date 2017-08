ROMA - Dopo il quinto posto al Tour de France, Fabio Aru parteciperà anche alla Vuelta 2017, in partenza il 19 agosto da Nimes, in Francia, con una crono di 13,8 km. Lo annuncia sul proprio sito internet la Astana, il team kazako di cui il campione d'Italia sarà capitano nella corsa a tappe iberica. Il 27enne sardo, già vincitore della Vuelta nel 2015, sarà sostenuto in squadra dallo scalatore colombiano Miguel Angel Lopez e dai velocisti spagnoli Luis Leon Sanchez e Pello Bilbao. Gli altri componenti del team, precisa la Astana, saranno annunciati nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA