ASCOLI - Se in serie B l’Ascoli è ancora ultimo in classifica, la matricola più sorprendente dei dilettanti è comunque un’ascolana. Nessuno, tra le tante neopromosse di ogni categoria, tiene il passo dell’Orsini Calcio, prima nel girone I di Terza da gennaio ad aprile e poi da settembre a oggi anche in Seconda Categoria. La squadra di una delle società più gloriose del panorama dilettantistico ascolano, fondata nel 1971, sta infatti volando nel girone H di Seconda: è prima in classifica con 32 punti dopo 13 giornate, nessun’altra tra gli altri sette gironi ha collezionato più punti.



Non solo. Finora i neroverdi, in cui gioca anche il croato Ante Pesic, il più matusa di tutti gli stranieri dei dilettanti con i suoi 43 anni, sono imbattibili in casa con sette vittorie centrare in sette partite interne: 2-0 contro il Pagliare il 30 settembre e ancora 2-0 contro il Lama United il 14 ottobre, 2-1 contro lo Spinetoli il 28 ottobre e ancora 2-1 contro la Pro Calcio il 4 novembre, 1-0 con il Piazza Immacolata il 18 novembre, 6-1 contro il Porta Romana il 2 dicembre e l’ultimo 1-0 contro il Piceno United sabato scorso. Nessuna squadra, tra tutte le 252 che vanno dalla D alla Seconda, è riuscita a osare tanto. Solo il Chiesanuova, nel girone B di Promozione, il Brugnetto, nel C di Seconda, e il Pagliare, una delle sue antagoniste nell’H, tengono il passo degli ascolani di quartiere: ne hanno vinte sei su sei tra le mura amiche.



L’allenatore è Mauro Salvagno, ex giocatore professionista anche con l’Ascoli e il Verona, mentre il presidente è Tonino Celani. La stagione passata in Terza l’Orsini ha conquistato 63 punti in 26 partite, frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta. Ben 74 i gol realizzati, 45 quelli incassati. È stata una stagione memorabile, visto che oltre al campionato ha vinto anche la Coppa Disciplina. Un trofeo a cui teneva sempre molto l’indimenticabile Osvaldo Orsini, scomparso un anno fa, fondatore del club e anima non solo della società di famiglia ma anche della Federcalcio.



