ASCOLI – Sono 22 i convocati di mister Aglietti per la gara dell’Arechi che si disputerà domani pomeriggio alle ore 15 tra Salernitana ed Ascoli. Sono partiti alla volta di Salerno anche capitan Giorgi che è tornato disponibile e il difensore della Primavera Diop senegalese classe '99: per lui si tratta della prima convocazione per lui viste anche le assenze dei due centrali Mengoni e Augustyn.



« Prevedo una partita aperta a qualsiasi risultato – ha detto l’allenatore Aglietti - , noi non partiamo battuti, sono convinto che possiamo fare risultato. In settimana ho visto i ragazzi lavorare bene, questo anche grazie alla vittoria sul Cittadella, che come tutte le vittorie riporta il giusto entusiasmo. Sappiamo che la Salernitana è in un momento di esaltazione, perché nelle ultime gare ha ottenuto risultati importanti, i campani stanno caricando la partita perché vincendo con noi i campani possono sperare nei play off. Questo aspetto può essere positivo o, al contrario, caricare l'avversario di troppe responsabilità»



Amaranto ed Ascoli divisi da un solo punto, 39 i campani, 38 i bianconeri. «Dobbiamo cercare di fare una prestazione importante, prima di tutto però serve l'atteggiamento giusto non dobbiamo essere indolenti, ma cercare di giocare da squadra, per farlo occorrono corsa e disponibilità al sacrificio».



Il tecnico non ha ancora deciso la formazione, ha qualche dubbio soprattutto a centrocampo, di sicuro Orsolini giocherà dal primo minuto sulla corsie destra, davanti Cacia guiderà l’attacco con il probabile inserimento di Bentivegna come trequartista. La squadra questa mattina ha svolto la rifinitura davanti al patron Francesco Bellini rientrato dal Canada. A dirigere l’incontro sarà Illuzzo di Molfetta.

