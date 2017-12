ASCOLI - L’Ascoli sta aspettando la risposta di German Gustavo Denis. E già proprio così, l’attaccante argentino di 36 anni è stato contattato nei giorni scorsi dal direttore sportivo Cristiano Giaretta, che ha fatto un tentativo per portarlo all’Ascoli. Denis dovrebbe dare la sua risposta nelle prossime ore L’Ascoli ha offerto al tanque (carrarmato) circa 100 mila euro fino a giugno più bonus salvezza. Il bomber contattato in passato anche dalla Cremonese, ha preso in considerazione la proposta dell’Ascoli, ha però detto di volerci pensare su visto che gioca nella squadra argentina del Lanus, dopo aver lasciato il calcio italiano e l’Atalanta l’ultimo club in cui ha militato per rientrare nel suo paese. Denis è nato a Lomas Zamora. Tra le squadre in cui ha militato ci sono Cesena, Arsenal, Independiente, Napoli, Udinese, Atalanta. Può vantare anche 5 presenze con la nazionale argentina negli anni 2007-08. Si tratta di un uomo d’ area che nonostante i suoi 36 anni riesce ancora a fare reparto da solo, è abile nel gioco aereo Se la trattativa andasse in porto si tratterebbe di un acquisto che potrebbe fare la differenza. Ma resta da vedere se il giocatore, che ha deciso di chiudere la carriera in Argentina, vorrà tornare sui suoi passi per aiutare, con i suoi gol, la squadra bianconera nella lotta per la salvezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA