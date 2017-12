BRESCIA - Un'altra di quelle partite che non si devono e non si possono sbagliare. E' un test particolarmente importante quello che attende domani sera (il via alle 20,30) al Rigamonti di Brescia l'undici bianconero. Ha fame di punti l'Ascoli, lo dice anche la classifica ma pure le rondinelle non si possono permettere distrazioni di sorta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA