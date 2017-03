RICCIONE - Il difensore dell'Italia (e della Juventus) Andrea Barzagli ha lasciato ieri il ritiro della Nazionale a causa di non meglio precisati problemi personali. Roba di poco conto, assicuravano da Coverciano. Nella notte, però, è stata pubblicata su Instagram una fotografia che ritrae il giocatore in una discoteca di Riccione insieme a un deejay. E, inevitabilmente, Barzagli è finito nel mirino del tifosi della Juventus e del Napoli, avversario dei bianconeri domenica prossima in campionato.







