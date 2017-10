PESARO - La Vuelle c'è, questo è il verdetto scaturito dalla emozionante ed equilibratissima partita dell'Adriatic Arena con la Virtus Segafredo Bologna, vinta dagli emiliani per 81-75 dopo una partita che la Vuelle avrebbe forse meritato di vincere, se non altro per aver dovuto giocare 30' senza Dallas Moore, il suo giocatore più forte, infortunatosi alla fine del primo quarto.

La Segafredo è stata quasi sempre in vantaggio, ma con scarti minimni, per altro trascinata da Alessandro Gentile, mentre la Vuelle ha giocato di squadra, con cinque giocatori in doppia cifra, ed è arrivata più volte a un soffio dal sorpasso. Alla partita ha assistito anche un applauditissimo Mike Sylvester, vecchia gloria di entrambe le squadre e sempre in gran forma.

