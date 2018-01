PESARO - Come parte il 2018. Subito un test difficilissimo, subito un banco di prova, subito una sfida importante e storica. Perchè Pesaro-Milano anche se la Vuelle da qualche anno può pensare solo alla salvezza evoca importanti e intriganti ricordi. Ma adesso la Vuelle deve solo concentrarsi sulla classifica e sulla sua situazione pensando alla classifica e cercando da ogni incontro di raccogliere il massimo. Sembra non esserci speranza per la sfida di domani sera alle 20,30 all'Adriatic Arena contro l'Olimpia, ma Pesaro può e deve provarci.

