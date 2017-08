Addio Messina dopo gli Europei: sarà Sacchetti il prossimo ct azzurro

ROMA - La Federbasket ha ufficializzato che «Romeo Sacchetti sarà il Commissario Tecnico della nazionale nelle gare di qualificazione al Mondiale 2019. Il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, ha scelto l'attuale tecnico della Vanoli Cremona per guidare gli Azzurri verso la rassegna iridata che si disputerà in Cina e che potrebbe portare alla qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020». «Sono onorato di tornare a vestire questa maglia, stavolta come ct - ha detto Sacchetti - Ringrazio il presidente Petrucci e la Federazione per la fiducia che mi hanno voluto accordare». L'esordio di Sacchetti alla guida della nazionale avverrà il prossimo 23 novembre in Italia contro la Romania, primo impegno del girone D delle qualificazioni ai Mondiali 2019. Nel girone degli Azzurri anche la Croazia e una squadra proveniente dai gironi di pre-qualificazione al Mondiale (2/19 agosto 2017). Sacchetti sarà presentato alla stampa sabato 5 agosto alle ore 11.30 presso il T-Hotel di Cagliari, sede del raduno della Nazionale in vista di EuroBasket 2017. Alla presentazione interverranno il Presidente Fip Giovanni Petrucci e l'attuale ct azzurro Ettore Messina.

