TRENTO - Una domenica particolare per la Consultinvest in pieno sprint-salvezza. Particolare perchè la Vuelle è scesa in campo conoscendo già il risultato della Vanoli Cremona, la squadra con cui sarà avvincente il duello per evitare la discesa in Serie A2. E la squadra lombarda in un finale mozzafiato ha perso in casa contro Sassari 78-77. Un sospiro di sollievo ma ciò non toglie che la Vuelle ci deve provare. E il primo tempo dei biancorossi è confortante: Consultinvest avanti di tre alla fine del prino quarto (24-21), perfetta parità nel secondo periodo quindi con la squadra di Leka avanti di tre al riposo (53-50).



Pesaro lotta, stringe i denti e fa vedere buone cose anche nel secondo spicchio di partita ma cresce pure Trento che mette la freccia, passa in vantaggio (70-68 per la Dolomiti Energia) nella fase finale del terzo quarto e con le unghie difende il vantaggio anche nell'infuocato finale vincendo con sei punti di scarto. Finisce 97-91, domenica la partita contro Cremona che ha tutto il sapore di match verità in ottica salvezza.

