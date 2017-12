ANCONA - Vittoria di misura per l'Anconitana sul Montegiorgio, al Del Conero davanti a pochi intimi, nell'ultima amichevole dell'anno, che per il calcio del capoluogo verrà ricordato come il peggiore di una storia lunga 112 anni.

C'era pocissima gente nell'impianto di Paso Varano e oggettivamente bisogna dire che le duie squadre non si sono dannate l'anima, dimostrandosi intente più che a giocare bene e con intensità, a smaltire le calorie accumulate durante le feste e ad affinare qualche schema di gioco. Eppure la partita sembrava stimolante sulla carta, visto che l'Anconitana, sovradimensionata per il campionato di Prima Categoria in cui è stata costretta a giocare dalle note vicissitudini estive, si opponeva al Montegiorgio di mister Massimo Paci (ex Ancona e Ascoli), capolista solitaria (e con buon margine) del campionato di Eccellenza. Con questo confronto la squadra di Lelli ha avuto un primo confronto attendibile con un livello di gioco ben più alto di quello attuale, in modo da poter cominciare a programmare le prossime stagioni. Il confronto è stato equilibrato, l'Anconitana ha fatto qualcosa di più all'inizio ed è passata in vantaggio con un rigore realizzato da Mandorino al 12', poi la partita è stata equilibrata e il risultato non è più cambiato. L'Anconitana tornerà in campo il 7 gennaio per il derby cittadino con i Portuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA