TOLENTINO - L'Ascoli è stato sconfitto a Tolentino per 1-0 dalla Salernitana nella prima amichevole di un certo peso della nuova stagione. La squadra bianconera, scesa in campo in formazione ampiamente sperimentale, viste le assenze e il mercato ancora tutt'altro che concluso, si è arresa ai campani, vittoriosi grazie ad una rete segnata da Tuia al 42' del primo tempo.

La formazione affidata a Fortin e Maresca comunque non è dispiaciuta e ha colpito un palo e una traversa. Tra i migliori bianconeri Buzzegoli, Favilli e il nuovo arrivato D'Urso.

Da domani il ds Giaretta tornerà all'assalto per i doverosi correttivi di mercato, ma l'impressione è che di sicuro mancano alla squadra una forte punta ed un centrocampista di peso

