ASCOLI - Andrea Favilli ha firmato il nuovo contratto che lo lega all'Ascoli fino al 2022 per una cifra di circa 300.000 euro all'anno, rendendolo uno dei giocatori più pagati della serie B. Sia la società che il giocatore sperano però che l'attaccante non resti ad Ascoli per altri 5 anni, la cosa migliore, per tutti, sarebbe che Favilli faccia lo stesso percorso compiuto pochi mesi fa da Orsolini, passato alla Juve per una valutazione di circa 10 milioni di euro.

La cosa più importante però, secondo i tifosi, è che Favilli quest'anno metterà la sua bravura solo al servizio dell'Ascoli, e questa è già una grande garanzia per il campionato che si avvicina.

Nel frattempo il ds Giaretta sta per mettere a segno altri due colpi: il difensore Padella (29 anni) e l'attaccante Rosseti (23). Per l'ufficializzazione è questione forse di poche ore.

