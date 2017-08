ASCOLI - Secondo quanto riportato da fonti solitamente bene informate l'Ascoli avrebbe trovato l'accordo con la Juventus per il centrocampista offensivo Luca Clemenza, classe '97. Il calciatore arriverà in prestito in bianconero e si unirà domani ai nuovi compagni agli ordini di Fiorin e Maresca. Clemenza era nel mirino dell'Ascoli da divcersi mesi, ma sembrava che la sua destinazione dovesse esere il Lugano, nella serie A svizzera. Invece l'Ascoli ha forzato i tempi e ha convinto la Juve e il giocatore. Quasi fatta anche per l'attaccante Rosseti, un altro ex juventino, anche lui giovane, ma in questo caso di tratta di un attaccante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA