ASCOLI - Rifinitura a porte chiuse domani alle ore 14, 30, poi la squadra bianconera partirà per l’Umbria, dove sabato alle 15 allo stadio Liberati affronterà al Ternana. La gara è valevole per la decima giornata di campionato e sarà diretta dall’arbitro Nasca di Bari.

Non dovrebbe esserci il terzino sinistro Mignanelli ancora alle prese con il problema alla caviglia. Per quanto riguarda gli altri del gruppo, in settimana Addae ha rimediato una botta ma dovrebbe esserci, magari per partire dalla panchina, visto che Bianchi ha recuperato ed è pronto per riprendere il suo posto in mezzo al campo al fianco di Buzzegoli e Carpani. Varela dovrebbe agire largo a destra in fase d’attacco, dall’altra parte ci sarà Clemenza, visto che Baldini è fuori dai giochi per infortunio. Davanti Favilli guiderà l’attacco. La difesa sarà quella di sabato scorso. Con Mogos a destra, Pinto a sinistra, Padella e Gigliotti centrali.



Lo staff tecnico sembra orientato a dare spazio dal primo minuto a Clemenza, il gioiellino della Juventus è ormai pronto per reggere l’urto del campionato di serie B. Intanto la tifoseria bianconera si sta mobilitando per raggiungere Terni. Fino a oggi pomeriggio sono stati venduti oltre 600 biglietti, ma i tagliandi possono essere acquistati fino alle 19 di domani, oppure anche allo stadio Liberati, ma solo per altri settori. Non serve la tessera del tifoso. Negli ultimi due anni ad uscire vincitrice dallo stadio umbro è stata la squadra bianconera, la speranza è che la storia si possa ripetere.



