ASCOLI - Buona la prima. L'Ascoli vince 3-2 contro la Juve Stabia e prosegue la sua avventura in Coppa Italia. Avvincente il primo scorcio di partita con i bianconeri che hanno chiuso il primo tempo sul 2-1 grazie alla doppietta del golden boy Favilli (27' e 32'). Di Paponi (32') il momentaneo pareggio degli ospiti. Emozioni anche nella seconda frazione di gioco con De Feo che al 75' metteva a segno la rete del 3-1 ma quando sembrava in sicurezza la qualificazione del Picchio, ecco la doppietta al 78' di Paponi che rimetteva in gioco i campani.

