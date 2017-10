GUBBIO - Sconfitta per 3-2 del Fano a Gubbio, dopo una partita emozionante e beffarda per i granata. E' stato un avvio da brivido per l'Alma Juventus al Barbetti . Dopo neanche un minuto gli umbri sono infatti passati in vantaggio con un gol di Marchi e poi al 14' hanno raddoppiato con lo stesso Marchi.

Il Fano è stato però eccezionale nel cercare e trovare la rimonta, avviata grazie al gol di Germinale al 33', e completata da Torelli all'8' della ripresa. Già una settimana fa, nella partita in casa con il Renate, il Fano aveva pareggiato 2-2 dopo essere stato sullo 0-2.

In questo caso però il Gubbio ha avuto la forza di piazzare il colpo del ko con Kalombo, in rete al 31' della ripresa e stavolta il Fano non è più riuscito a rimontare.



Questa la nuova classifica del girone B della serie C: Sambenedettese 19, Pordenone 19, Bassano 18, Renate 17, Padova 16, Mestre 15, Vicenza 15, AlbinoLeffe14, FeralpiSalò 13, Fermana 12, Südtirol 11, Triestina 10, Teramo 10, Ravenna 9, Reggiana 8, Gubbio 8, Fano 4, Santarcangelo 4, Modena -1

