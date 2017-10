ANCONA - Clamoroso al Del Conero, bisognerebbe dire, parafrasando una vecchia esclamazione dell'indimenticabile Sandro Ciotti, Nel campionato di Prima Categoria infatto il bomber del Castelplanio Le Torri, Cocilova, un buon passato sui campi della provincia, ha segnato il primo gol del campionato all'Anconitana,e l'ha battuta per 1-0 visto che poi la squadra di Lelli non è più riuscita a recuperare. L'imbattibilità iniziale della porta biancorossa è dunque durata 280'.

Ancora più clamoroso forse il fatto che l'Anconitana non è riuscita a ribaltare la partita, complici anche le parate del portiere ospite, e l'infortunio a Mandorino, uscito dal campo al 30' del primo tempo.

Nel prosieguo dell'incontro l'Anconitana ha creato diverse occasioni, anche se quelle veramente clamorose sono state al masimo quattro, ma le ha fallite tutte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA