GUBBIO - La Samb si è imposta per 3-1 sul campo del Gubbio nella partita valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di serie C. Con questo risultato i rossoblù di Moriero si sono qualificati per i sedicesimi di finale, che li vedranno impegnati in novembre sul campo della Casertana, sempre in gara secca.

La squadra, imbottita di rincalzi, come del resto anche il Gubbio, ha assestato il colpo decisivo in chiusuira del primo tempo, con i gol di Valente e Candellori al 36' e al 45'. In apertura di ripresa il Gubbio ha accorciato le distanze, ma a 10' dal termine di nuovo Valente, su punizione, ha segnato per i rossoblù, che sono anche primi in classifica nel girone B della serie C.

