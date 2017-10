ROMA - Il campionato riprende dopo le vittorie di Lazio e Napoli su Juventus e Roma negli anticipi del sabato. Nella gara all'ora di pranzo la Fiorentina ha battuto l'Udinese 2-1. Alle 20.45 Inter-Milan, un derby che dirà la verità sugli obiettivi possibili delle milanesi.



FIORENTINA-UDINESE 2-1

La Fiorentina vince una partita non facile per 2-1: doppietta di Thereau per la squadra di Pioli e rete di Samir per l'Udinese. Con questo successo, la formazione di casa si porta a quota dieci punti in classifica mentre la squadra friulana incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

LEGGI LA CRONACA



BOLOGNA-SPAL 2-1

Il derby finisce in tripudio per il Bologna. La Spal trova finalmente il primo gol in trasferta del suo campionato ma non basta per portare a casa almeno un punto. Grandissima partita del tridente del Bologna che ha sempre messo in difficoltà la difesa di Semplici.

LEGGI LA CRONACA





CAGLIARI-GENOA 2-3

La partita tra Cagliari e Genoa finisce sul 2-3. Gli ospiti riescono a interrompere la loro striscia negativa guadagnando tre punti importantissimi. Prestazione più che positiva per la squadra di Juric che va in gol per ben tre volte. Il Cagliari prova la rimonta ma non riesce ad agguantare il pareggio.

LEGGI LA CRONACA



CROTONE-TORINO 2-2

Secondo pareggio consecutivo per 2-2 per la squadra di Mihajlovic. Il Crotone è andato due volte in vantaggio e in entrambe le occasioni è stato rimontato: reti di Rohden e Martella per la formazione calabrese, gol di Iago Falque e De Silvestri per la squadra ospite. La squadra di Nicola si porta a quota sei punti in classifica mentre per il Torino è la terza partita consecutiva senza vittoria.

LEGGI LA CRONACA



SAMPDORIA-ATALANTA 3-1

Match dai due volti. Primo tempo di marca atalantina, chiuso con gli ospiti in vantaggio grazie alla rete di Cristante. Ripresa dominata dalla Samp. Giampaolo indovina gli inserimenti di Caprari e Linetty, che segnano rispettivamente il secondo ed il terzo gol. Zapata aveva realizzato il pareggio. In classifica i doriani salgono a 14 punti, con un match da recuperare. Orobici fermi a quota 9.

LEGGI LA CRONACA



SASSUOLO-CHIEVO 0-0

Pareggio a reti bianche tra Sassuolo e Chievo: si tratta solo del quinto 0-0 dall'inizio del campionato di Serie A. La migliore occasione per i padroni di casa è di Falcinelli, che non riesce a deviare di testa da pochi passi; per gli ospiti si è invece distinto Castro, autore di un bel pallonetto sventato da Consigli con un miracolo.

LEGGI LA CRONACA



INTER-MILAN (ore 20.45)

A chiusura del programma domenicale della Serie A, va in scena a San Siro il derby della Madonnina, a cui Inter e Milan arrivano con stati d'animo del tutto diversi: i ragazzi di Luciano Spalletti ancora imbattuti in campionato e forti dei diciannove punti conquistati finora, i rossoneri con due sconfitte consecutive in Serie A e molti dubbi sul loro reale valore.

SEGUI LA DIRETTA



CLASSIFICA











© RIPRODUZIONE RISERVATA