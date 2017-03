ASCOLI - Il giudice sportivo ha squalificato per due giornate il terzino sinistro dell’Ascoli Daniele Mignanelli espulso al 41’ del secondo tempo della gara contro la Salernitana “Per aver rivolto epiteti insultanti ad un assistente”. Se l’è cavata invece con un’ammonizione con diffida invece il tecnico Alfredo Aglietti espulso anche lui, sempre della ripresa. Il tecnico quindi nella prossima gara sarà regolarmente in panchina.

Intanto la squadra ha ripreso la preparazione, in vista della partita contro il Carpi dell’ex Fabrizio Castori, questo pomeriggio, c’era anche l’attaccante Andrea Favilli rientrato in mattinata dopo l’impegno con la Nazionale under 21, martedi sera nella gara contro la Spagna ha giocato nella ripresa. Per quanto riguarda gli infortunati, Mangoni e Augustyn, si sono sottoposti a terapie e hanno svolto un lavoro personalizzato in campo. Il loro utilizzo per la gara di sabato al momento è improbabile, era ancora assente Slivka, che rientrerà domani dall’impegno con la nazionale lituana. Per domani è in programma un allenamento al mattino sul sintetico di Sant’Egidio alla Vibrata. Questa sera l’amministratore unico Andrea Cardinaletti sarà presente al Gran Galà dello sport in programma a Macerata, una serata incentrata sul tema: “Lo sport come veicolo di rilancio delle zone colpite dal terremoto”, che ha visto la società bianconera in prima linea per quanto riguarda gli aiuti e la vicinanza alle popolazioni in difficoltà.

