MEDA - Risultato finale di 1-1 tra Renate e Samb, sul campo di Meda. La squadra di Moriero ha affrontato da prima in classifica la trasferta sul campo di una delle massime sorprese di tutta la serie C, anche se nelle due ultime giornate il Renate ha un po' rallentato la sua corsa. Nel primo tempo i rossoblù hanno tenuto molto bene il campo badando però soprattutto a non scoprirsi. L'unica occasione di un certo peso è stata al 27' per il Renate, bravissimo il portiere Aridità. Nella ripresa la Samb ha alzato il ritmo ed è passata al 21' con il centrocampista Gelonese, ammonito pochi minuti prima. Il Reante però ha trovato la forza di reagire e ha pareggiato al 39' con un disgraziato autogol del rossoblù Tomi, poi negli ultimi minuti il punteggio non è più cambiato



Questa la classifica aggiornata in base alle partite di oggi: Sambenedettese 19, Pordenone 18, Bassano 18, Renate 17, Padova 16, Mestre 15, Vicenza 15, AlbinoLeffe 13, Fermana 12, Südtirol 11 FeralpiSalò 11, Triestina 10, Teramo 10, Ravenna 10, Reggiana 8, Gubbio 5, Fano 4, Santarcangelo 4, Modena -1

