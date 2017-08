MACERATA - E' definitivamente sfumata la possibilità di iscrivere in sovrannumero la Maceratese al campionato di seire D. L'impresa tentsata dal sindaco Carancini era dfestinata al fallimento, sia perché annunciata con due giorni di ritardo rispetto allo spirare dell'ultima deadline (il 3 agosto), sia perché non era ancora detto che le varie anime chiamate a collaborare trovassero la quadra definitiva di un affare che alla fine sarebbe costato complessivamente tra i 700mila eruro e il milione. Alla fine, tagliando la testa al toro ed evitando ai maceratesi pericolose e avventurose trattative, la Figc ha detto no alla riapertura dei termini, cosa prevedibile, visto che il sindaco Carancini non aveva chiesto una deroga prima che i termini spirassero, ma addirittura aveva chiesto una riapertura dei termini stessi, chiedendo il 5 agosto che si riaprisse una finestra chiusa due giorni prima e questo solo per Macerata, portando il terremoto come ragione principale. Questa interpretazione, oggettivamente un po' forzata, non è stata accettata da Tavecchio, ed ora la Maceratese rischia di non fare neanche l'Eccellenza, visto che i salvatori hanno già dichiarato che non si tratta di un obiettivo di loro gradimento. La cosa più probabile è che il calcio maceratese venga rappresentato lap iù alto livello dall'Helvia Recina, neopromossa in Promozione.

