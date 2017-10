ANCONA - Sono cominciate alle 15 le partite della settima giornata del girone F del campionato di serie D, oggi fari puntati sul derby Jesina-Vis Pesaro, l'unico marchigiano della settimana. La Vis Pesaro ha vinto con un roboante 4-1 che gli permette di espugnare il campo di Jesi dopo 49 anni di astinenza.



Il primo gol è stato segnalato a Matelica, e lo ha realizzato Oliveira nella porta del fanalino di coda Nerostellati. Con questa rete il Matelica sorpassa momentaneamente il Campobasso in testa alla classifica.

Nel frattempo la Recanatese incassa due gol in pochi minuti sul terreno amico dal Francavilla. Due gol incassati in rapida successione anche dal Fabriano Cereto, sul campo del San Marino.

Poco dopo la mezz'ora arriva invece una grande notizia per le squadre marchigiane, con il solito gol dell'argentino del Castelfidardo, Santiago Minella, sul campo del L'Aquila. Con questo risultato i fidardensi sarebbero terzi in classifica.

Nella ripresa tre gol in 10 minuti della Vis Pesaro sul campo di Jesi, dove i biancorosi ospiti non vincevano da quasi mezzo secolo, il primo lo segna Emiliano Olcese, poi nel giro di 10 minuti la Jesina crolla sotto i colpi di Baldazzi e di Cruz su rigore.

A Matelica invece la squadra di casa nella ripresa dilaga, arrivando al quinto gol al 26' con Mancini, mentre a 9' dalla fine la Jesina accorcia le distanze contro una Vis Pesaro ormai tranquilla. Nel finale arriva anche il gol della tranquillità per il Castelfidardo sul campo del L'Aquila, con l'ex Ancona Montagnoli.

Sono gli ultimi fuochi però, visto il quarto gol della Vis Pesaro con Olcese, unico cambiamento rilevante il gol della Vastese, che vince e mette nei guai il Monticelli.



I risultati:

Avezzano-Olympia Agnonese 2-0

Campobasso-San Nicolò 0-0

Jesina - Vis Pesaro 1-4 (48' Olcese, 53' Baldazzi, 55' Cruz su rigore, 81' Pierandrei su rigore, 91' Olcese)

L'Aquila-Castelfidardo 1-2 (35' Minella, 81' Montagnoli per i biancoverdi)

Matelica - Nerostellati 5-0 (9' Oliveira, 40' Angelilli, 50' Gabbianelli, 61' Magrassi, 71' Mancini)

Pineto-Sangiustese 2-1

Recanatese - Francavilla 0-2 (2' Mancini, 11' Romeo)

San Marino - Fabriano Cerreto 3-0 (Zuppardo, Cinque, Gadda)

Vastese - Monticelli 2-1 (Leonetti, Petrarulo)



Classifica aggiornata: Campobasso 17, Castelfidardo 16, Castelfidardo 16, Vis Pesaro 16, Vastese 13, L'Aquila 12, Sangiustese 11, San Marino 11,Jesina 9, Francavilla 9, Avezzano 9, Pineto 8, San Nicolò 7, Recanatese 6, Fabriano Cerreto 6, Olympia Agnonese 4, Monticelli 3, Nerostellati 2.

