ASCOLI - Sabato pomeriggio caldo, e non solo per il meteo, quello dell'Ascoli, che alle ore 18 allo stadio Del Duca ospita la Juve Stabia per la prima partita ufficiale della stagione. La squadra affidata a Maresca e Fiorin non sarà ancora al massimo della condizione e schiererà molti giovani, cosa che del resto dovrebbe accadere molto spesso nel prosimo campionato. D'altra parte anche la Juve Stabia (serie C), dovrebbe esere più o meno nella stessa condizione.

La squadra che passerà il turno dovrà poi affrontare il Chievo il 12 agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA