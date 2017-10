ROMA - La Roma in campo stasera contro il Chelsea di Antonio Conte, la Juventus in casa con lo Sporting Lisbona.





CHELSEA-ROMA (20.45)

Profumo d'Italia questa sera a Stamford Bridge per Antonio Conte: il suo Chelsea, infatti, primo a punteggio pieno, ospita la Roma, seconda a quattro punti, che deve assolutamente approfittare della partenza al rallenty dell'altra favorita d'obbligo per il passaggio al turno successivo, l'Atletico Madrid, al momento fermo ad un solo punto in classifica.

JUVENTUS-SPORTING LISBONA (20.45)

Va in scena a Torino la partita tra Juventus e Sporting Lisbona, vero e proprio spareggio per la conquista del secondo posto nel girone alle spalle del Barcellona; entrambe a tre punti in classifica, le due squadre hanno avuto nelle prime due partite un percorso simile, essendo uscite sconfitte dalla sfida col Barcellona e vittoriose di contro con l'Olympiakos Pireo.

