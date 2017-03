PORTO SANT'ELPIDIO - Ad un solo punto dall'Eccellenza. Quasi una festa anticipata nel girone B di Promozione per il Porto Sant’Elpidio, la capolista più supersonica di tutte, con 62 punti conquistati in 24 partite e ben 16 di distacco dal Ciabbino. In uno dei cinque anticipi della 25ª giornata, la squadra ascolana ha infatti perso 3-0 in casa dell’Atletico Piceno, restando così a -16 dalla vetta con sole cinque partite ancora da disputare. Il distacco è quindi matematicamente incolmabile, solo che domani il Porto Sant’Elpidio sarà di scena proprio in casa del Montefano, attualmente terzo in classifica con 44 punti, quindi a -18 dalla capolista.



Per cui la squadra allenata dal tecnico Stefano Cuccù, per fare festa in anticipo e tornare in Eccellenza a distanza di nove anni, dovrà almeno pareggiare. In caso di sconfitta, il Montefano sarebbe secondo a -15, con sole cinque giornate da disputare, per cui non sarebbe ancora matematico il secondo verdetto stagionale dopo la retrocessione della Folgore Veregra dall'Eccellenza. Resta comunque la splendida stagione del Porto Sant'Elpidio, in serie positiva da ben 19 giornate con 17 vittorie e 2 pareggi, imbattuto da cinque mesi (era il 15 ottobre quando finì 1–0 in casa della Lorese) e con un filotto di dieci successi consecutivi infilati dal 22 ottobre al 7 gennaio.

