VERONA - L'Ascoli è stato sconfitto per 2-1 dal Chievo a Verona nel secondo turno eliminatorio della Tim Cup ed è stato eliminato. Sfortunatissimi i bianconeri, che dopo esere passati in svantaggio al 27' per un gol di Birsa, hanno pareggiato con Favilli al 26' della ripresa. Con la partita ormai avviata ai suplementari l'Ascoli, che si è visto anche annullare un gol a Santini, ha dovuto di nuovo cedere a Cacciatore, che è andato in rete al 96'. Nel finale espulso per proteste il portiere Lanni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA