CROTONE - Un Napoli non in piena forma bada all'essenziale e conquista il titolo di campione d'inverno. Agli azzurri basta la rete di Hamsik nel primo tempo. Nella ripresa il raddoppio poteva arrivare con le incursioni di Callejon e la traversa di Insigne. Il Crotone, piuttosto impalpabile in attacco, punge con Stoian e Crociata nel secondo tempo. Troppo poco per ottenere almeno il pareggio.

