MANCHESTER - Il suo allenatore, Pep Guardiola, aveva detto di essere felice di vederlo tornare in gruppo ma aveva anche annunciato, in qualche modo, una sua assenza forzata dai campi. Nel caso di David Silva, però, non si tratta di infortuni o squalifiche, ma di problemi molto più gravi: il calciatore spagnolo del Manchester City ha infatti ammesso di vivere un vero e proprio dramma dopo la nascita del figlio Mateo.







Il 31enne ha infatti ringraziato i compagni di squadra e lo staff del City dopo aver spiegato la propria, drammatica situazione: «Mio figlio Mateo è nato molto prematuro e sta superando i primi giorni di vita solo grazie alla costante attenzione dei medici. Sta ancora lottando per vivere e ringrazio tutti per aver compreso i miei problemi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA