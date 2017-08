Diego Costa si sfoga: «Al Chelsea sono stato trattato come un criminale»

Clima sempre più teso in casa Chelsea tra Diego Costa e il club guidato da Antonio Conte. «Perché non mi lasciano partire se non mi vogliono. Mi hanno trattato come un criminale», è lo sfogo del giocatore raccolto dal 'Daily Mail'. Il brasiliano 28enne, naturalizzato spagnolo, che ha giocato la sua ultima partita con i 'blues' lo scorso maggio nella finale di FA Cup, è determinato nella volontà di tornare all'Atletico Madrid. «Vogliono che mi alleni con la squadra delle riserve, senza alcun accesso allo spogliatoio della prima squadra e senza alcun contatti con i giocatori. Inoltre, vogliono vendermi in Cina o in altre squadre. Devo fare ciò che devo, pensare a me stesso -spiega Diego Costa-. Mi sono comportato bene al Chelsea facendo le cose come andavano fatte ma il mio desidero è tornare all'Atletico». Approdato a Londra nel 2014, con il Chelsea Diego Costa ha vinto due Premier League.

