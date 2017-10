MONTEGIORGIO - Sei vittorie in sei giornate. In Eccellenza prosegue la marcia irrefrenabile del

Montegiorgio che domenica ha violato anche il terreno dell’Atletico Alma consolidando a +7 il vantaggio

sull’inseguitrice Fossombrone, inseritosi nei giochi che contano dopo aver scongiurato il ripescaggio ad

agosto. Gli addetti ai lavori avevano pronosticato un massimo campionato regionale all’insegna

dell’equilibrio totale, ma la formazione di Massimo Paci sta capovolgendo ogni pronostico con un ruolino di

marcia all’insegna della perfezione. Il valore aggiunto dei rossoblù, che vantano il maggior numero di

partecipazioni in Eccellenza e non hanno mai frequentato la Serie D nella loro storia, è il reparto avanzato, il

più prolifico della categoria con 13 gol siglati. Sta regalando spettacolo il trio delle meraviglie composto da

Sbarbati (re dei bomber con 5 centri), dal promettente Albanesi (secondo in classifica cannonieri con 4 reti) e

dall’ex Tolentino Adami (fermo a quota 3). Niente male anche la retroguardia, con 3 reti subite la meno

perforata del torneo insieme a quella dell’Urbania. Il tecnico Paci continua a volare basso, ma il

Montegiorgio sembra possedere le carte in regola per creare il vuoto alle sue spalle. La sfida di domenica

contro il Porto d’Ascoli, che ha ottenuto la prima vittoria contro il Grottammare sbloccandosi dopo un avvio

al di sotto delle attese, darà un’ulteriore indicazione sulle potenzialità dei rossoblù.

