SANTARCANGELO - E' stato molto buono l'ersordio ufficiale dell'Alma Juventuis Fano, vittoriosa a Santarcangelo contro la squadra di casa grazie a un micidiale uno-due, siglato a metà della ripresa, dagli attaccanti Germinale e Melandri.

La squadra di Cuttone ha destato un'ottima impressione ai circa 70 tifosi arrivati fino in Romagna. Per il passaggio del turno però adesso i granata dovranno battere anche il Ravenna domenica prossima al Mancini. In caso di pareggio passerebbe il turno la squadra romagnola

© RIPRODUZIONE RISERVATA