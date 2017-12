BASSANO - Per provare a vivere un Natale sereno e per dare seguito alla vittoria ottenuta in casa contro la Fermana. Per i granata di mister Brevi un impegno ostico oggi (il via alle ore 16,30) sul campo del Bassano squadra che dopo il cambio di allenatore (via Magi, squadra affidata a Colella) non è riuscita ancora a trovare il riscatto.



BASSANO- FANO 1-0



Primo scorcio di gara senza emozioni a Bassano con i padroni di casa che provano ad accelerare senza però riuscire a trovare varchi grazie anche alla difesa granata che è molto attenta. Occasioni da gol assenti, risultato dopo 35 minuti ancora fermo sullo 0-0.



Doccia fredda per Germinale e c. nella fase finale della prima frazione di gioco: al 47' cintura di Fautario su Bianchi, il direttore di gara decreta il rigore che Minesso trasforma per il vantaggio del Bassano.



Strada in salita per il Fano che prova a reagire senza però raccogliere granchè, anzi sono i veneti a sfiorare il raddoppio al 36' con Thiam che si oppone alla grande sul colpo di testa di Botta imbeccato da Fabbro.





E anche dagli altri campi non arrivano buone notizie per il Fano: 1-1 a Gubbio nella sfida tra gli umbri e il Vicenza, nella partita più attesa la Feralpi Salò ha superato davanti al pubblico amico la Reggiana per 3-2, colpo grosso e inaspettato quello messo a segno dal Santarcangelo che ha vinto 1-0 a Pordenone.

