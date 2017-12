FANO - Finisce 1-1 con beffa finale la partita Fano-Padova, valevole per la 21ª giornata, la seconda di ritorno, del girone B di serie C. I granata, che nell’ultima partita dell’anno affrontavano la capolista, sono passati in vantaggio al 16’ con una rete segnata da Germinale. Poi i patavini sono riusciti a pareggiare al quarto minuto di recupero del secondo tempo: a segno Capello dopo l’espulsione di Mawuli. Una beffa atroce per i granata, consiedrando anche che il Santarcangelo ha vinto nel finale contro il Gubbio: ora il Fano è ultimo a -5 dai romagnoli.



In contemporanea si sono giocate altre due partite e non più tre: Sudtirol-Pordenone è stata infatti rinviata a causa della neve caduta su Bolzano in questi giorni. Il direttore di gara, l’arbitro Cudini di Fermo, dopo aver effettuato un sopralluogo insieme ai rispettivi capitani, ha constatato la presenza di ghiaccio sul manto erboso del Druso e lo ha definito non idoneo e impraticabile.



Tornando a Fano-Padova, il tecnico Oscar Brevi si è affidato al 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Germinale e Rolfini. In pratica è la stessa formazione che ha perso contro il Bassano: 22 Thiam; 29 Sosa, 6 Gattari, 3 Soprano; 13 Lanini, 16 Mawuli, 27 Lazzari, 7 Filippini, 28 Fautario; 10 Germinale, 21 Rolfini. Nel Padova, invece, Bisoli è passato al 4-3-2-1 con Capello punta unica supportato sulla trequarti da Pulzetti e Belinghieri. Sono due i cambi rispetto alla formazione che ha battuto il Renate: Mandorlini prende il posto di Candido infortunato e Pulzetti viene preferito a Guidone che parte dalla panchina. Ecco la formazione del Padova: 1 Bindi; 23 Cappelletti, 20 Ravanelli, 5 Trevisan, 3 Contessa; 4 Serena, 11 Pinzi, 6 Mandorlini; 7 Pulzetti, 25 Belingheri; 28 Capello.



21ª giornata: Fano-Padova 1-1 (16’ Germinale, 94’ Capello), Mestre-AlbinoLeffe 2-1 (4’ Sottovia, 21’ Scrosta, 58’ Boscolo), Santarcangelo-Gubbio 1-0 (89’ Bussaglia), Sudtirol-Pordenone (rinviata), Ravenna-Bassano 0-0, Reggiana-Triestina ore 18.30, Renate-FeralpiSalò ore 18.30, Samb-Fermana ore 20.45; riposano Teramo e Vicenza



Classifica: Padova 38, Renate 30, Samb 29, FeralpiSalò 29, Reggiana 26, AlbinoLeffe 26, Triestina 25, Pordenone 25, Südtirol 25, Mestre 24, Fermana 23, Bassano 23, Gubbio 22, Ravenna 22, Teramo 21, Vicenza 21, Santarcangelo (-1) 19, Fano 14. *Modena escluso dal campionato.

