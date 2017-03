ANCONA - La Fermana pareggia 0-0 a Campobasso nella 28ª giornata del girone F di Serie D e il distacco sulla concorrenza scende dall’enorme +11 a +9, quando mancano ancora sei partite di campionato. La promozione in Lega Pro resta dietro l’angolo. Al secondo posto in classifica c’è sempre il Matelica che si impone 2-0 al Tubaldi di Recanati con una doppietta di Evacuo. L’altro derby si giocava al Benelli di Pesaro, dove il Monticelli batte 2-1 la Vis grazie alle reti di Iotti e Giovannini. La prima rete della giornata era però arrivata dal Carotti di Jesi, dove la Vastese ha vinto 1-0 con una rete di Di Pietro segnata al 3’ di gioco.



Domenica da infarto per il Castelfidardo che, di scena in Molise contro l’Agnonese, aveva rimontato e vinceva 3-1 ma alla fine è stato battuto 4-3. Perde anche la Civitanovese, sconfitta 4-1 in Romagna dalla Sammaurese. Al momento sarebbero entrambe retrocesse in Eccellenza, il Castelfidardo a causa del -13 dal Pineto, un distacco che annullerebbe il playout: il limite massimo per disputarlo è infatti di 7 punti.



28ª giornata: Alfonsine-San Nicolò 0-2 (13’ Bisegna, 51’ Traini), Agnonese-Castelfidardo 4-3 (14’ e 70’ Guida, 33’ Lodi, 49’ Negro, 57’ Filipponi, 80’ Ricamato, 88’ Gragnoli), Campobasso-Fermana 0-0, Jesina-Vastese 0-1 (3’ Di Pietro), Pineto-San Marino 0-0, Recanatese-Matelica 0-2 (47’ e 81’ Evacuo), Sammaurese-Civitanovese 4-1 (10’ e 21’ Bonandi, 32’ Lombardi, 58’ Marengo, 73’ Scarponi), Vis Pesaro-Monticelli 1-2 (35’ Iotti, 68’ Giovannini, 88’ su rigore Falomi); riposa Romagna Centro.



Classifica: Fermana 58, Matelica 49, San Nicolò 47, Vis Pesaro 45, Sammaurese 43, Agnonese 40, Vastese 38, Romagna Centro 37, Campobasso 36, San Marino 35, Monticelli 34, Jesina 33, Pineto 31, Alfonsine 22, Recanatese 21, Castelfidardo 18, Civitanovese 17, Chieti escluso dal campionato.

